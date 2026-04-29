Mehta 90 candeline Compleanno sul palco

A Firenze, il maestro Zubin Mehta ha festeggiato i 90 anni con un evento sul palco, a cui hanno partecipato artisti di fama internazionale come Daniel Barenboim e Plácido Domingo. La serata ha visto esibizioni e incontri tra musicisti di spicco, in occasione di questa ricorrenza celebrata in città il 29 aprile 2026. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori nel mondo della musica classica.

Firenze, 29 aprile 2026 – Da Daniel Barenboim a Plácido Domingo: parata di vip al compleanno del maestro Zubin Mehta. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito dell’88° Festival, era in cartellone il concerto sinfonico in onore del novantesimo compleanno del maestro e direttore onorario a vita del Maggio. È stato lo stesso Mehta a voler festeggiare il suo compleanno, nel giorno stesso della ricorrenza, proprio a Firenze, per sottolineare il suo profondissimo legame con la città, con l’orchestra, il coro e il Teatro del Maggio che lui definisce la sua “famiglia fiorentina”. “Un gesto che vale più di mille parole, un atto d’amore verso Firenze e il Maggio, che commuove tutta la comunità del nostro Teatro e tutto il suo pubblico” le parole del sovrintendente Carlo Fuortes.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mehta, 90 candeline. Compleanno sul palco Notizie correlate Leggi anche: Maggio Musicale: Zubin Mehta, festa dei 90 anni sul podio. Con bacchetta d’oro, applausi e coriandoli Zubin Mehta a 90 anni: tra Beethoven, grandi maestri e Sophia Loren? Cosa sapere Zubin Mehta festeggia 90 anni al Maggio musicale fiorentino con la Nona di Beethoven. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Zubin Mehta: 'Compio 90 anni ma non mi fermo'; Zubin Mehta: L'Inno alla gioia per i miei novant'anni sul podio. In Israele non torno, non vado d'accordo con Netanyahu e neanche con Trump. Mehta, 90 candeline. Compleanno sul palcoFirenze, 29 aprile 2026 – Da Daniel Barenboim a Plácido Domingo: parata di vip al compleanno del maestro Zubin Mehta. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito dell’88° Festival, era in ca ... lanazione.it Maggio Musicale: Zubin Mehta, festa dei 90 anni sul podio. Con bacchetta d’oro, applausi e coriandoliCompleanno sul podio del Maggio, per Zubin Mehta. Serata di grande musica e intensa partecipazione per celebrare i novant'anni del Maestro, protagonista di un evento che ha trasformato la sua festa in ... firenzepost.it Buon Compleanno, Maestro Zubin Mehta! - facebook.com facebook I 90 anni di Mehta: la festa nel backstage del Maggio; auguri da Chigiana e San Carlo di Napoli x.com