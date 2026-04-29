Daniil Medvedev ha commentato la crescita rapida di Rafael Jodar nel circuito professionistico di tennis. Il tennista russo ha espresso alcune perplessità riguardo alla velocità con cui il giovane atleta si sta affermando nel settore, senza fornire ulteriori dettagli o opinioni. La discussione si concentra sulla recente ascesa di Jodar e sulle sue prestazioni emergenti nel mondo del tennis.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Daniil Medvedev ha recentemente espresso i suoi pensieri su Rafael Jodar, un promettente diciannovenne spagnolo che si sta rapidamente affermando nel mondo del tennis. Jodar, che lo scorso anno era fuori dalla top 900, si avvicina ora a un’incredibile scalata verso le prime posizioni, con un attuale ranking che lo potrebbe portare nella top 30. Il giovane ha dimostrato la sua forza in questa stagione, accumulando vittorie significative, inclusi i successi contro Joao Fonseca e Alex de Minaur, che gli hanno garantito un posto negli ottavi di finale del Madrid Open.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Medvedev esprime incertezze sulla rapida ascesa di Rafael Jodar nel tennis professionistico.

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