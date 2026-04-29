Durante la notte, una concorrente ha lasciato la Casa del GF Vip piangendo, annunciando di volersene andare. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, creando tensione tra i coinquilini. La decisione arriva in un momento in cui il clima tra i partecipanti sembra aver preso una piega diversa rispetto alle speranze di una conclusione serena della stagione. La produzione non ha ancora comunicato ufficialmente i motivi di questa scelta.

Il clima nella Casa più spiata d’Italia sembra aver imboccato una direzione opposta rispetto alle aspettative di fine stagione. Quando il traguardo è vicino, di solito le tensioni si smorzano e i concorrenti tirano il fiato. Stavolta, invece, la pressione è salita a livelli tali da mettere in discussione perfino la permanenza di una delle protagoniste assolute di questa edizione. GF Vip tensione alle stelle: lo scontro che cambia tutto. Nonostante i gieffini rimasti siano ormai pochi, il GF Vip continua a offrire dinamiche accese e imprevedibili. Al centro dell’ultima notte c’è un duro confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, degenerato in uno scontro verbale molto forte.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Me ne vado”. Alessandra crolla di notte al GF Vip: cos’è successo

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Qui il link per riascoltare la puntata di Musica Maestro, con Armando Torno e Carla Moreni, andata in onda domenica scorsa su Radio24 e dedicata a “Casa Prosseda”, ovvero Alessandra, Roberto e i nostri progetti, non solo discografici. https://www.radio24.ils - facebook.com facebook

Per gli uomini invece Alessandra ha scelto Marco: anche lui va direttamente al televoto. #GFVIP x.com