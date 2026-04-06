Nella notte, Alessandra Mussolini è stata coinvolta in uno scherzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La sua presenza nel reality show continua a suscitare attenzione, con gli ascolti che si mantengono elevati su Canale 5. La partecipante, nota per il suo passato pubblico, è apparsa protagonista di una situazione imprevista durante la trasmissione, che ha attirato l’interesse dei telespettatori.

Alessandra Mussolini è tra le rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip, che sta ingranando in termini di ascolti sui teleschermi di Canale 5. L'ex parlamentare si è messa in mostra sia per i suoi scontri che per la sua voglia di mettersi in gioco. Nelle ultime ore, la donna è rimasta vittima di uno scherzo. Tutto è iniziato quando Renato, Nicolò e Raul si sono avvicinati al letto di Alessandra Mussolini nel cuore della notte. I tre gieffini hanno quindi alzato il materasso con sopra la donna, appoggiandola in terra. Un vero e proprio scherzo che ha scatenato la reazione immediata della concorrente del Grande Fratello Vip, la quale si è recata in bagno dove ha preso una contenitore pieno d'acqua con l'intenzione di bagnare Renato, Nicolò e Raul ma che ha finito per colpire le loro valigie e Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vittima di uno scherzo nella notte: cos’è successo

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