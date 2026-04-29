Matrimonio Nathaly Caldonazzo | l’abito la location e le bomboniere particolari che hanno fatto impazzire i social

Da screenworld.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 aprile 2026 è stata la data del matrimonio tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni. I social hanno mostrato immagini dell’abito indossato dalla sposa, della location scelta e delle bomboniere che hanno attirato l’attenzione degli utenti. La cerimonia ha suscitato grande interesse online, con commenti e condivisioni di dettagli riguardanti il matrimonio.

Il 24 aprile 2026 è stata una data da cerchiare in rosso per Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni. La showgirl e il suo compagno hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio intimo e blindato in Puglia, precisamente a Bari, scegliendo la bellezza austera della Basilica per pronunciare il loro sì davanti a parenti e amici più cari. A distanza di giorni dall’evento, i social della Caldonazzo continuano a raccontare i momenti di quella giornata indimenticabile. Le immagini pubblicate dall’ex modella offrono uno sguardo privilegiato su dettagli curati nei minimi particolari, dalla cerimonia al ricevimento, fino ai pensieri lasciati agli ospiti.🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Matrimonio Nathaly Caldonazzo: l’abito, la location e le bomboniere particolari che hanno fatto impazzire i social

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