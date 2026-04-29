Il 24 aprile 2026 è stata la data del matrimonio tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni. I social hanno mostrato immagini dell’abito indossato dalla sposa, della location scelta e delle bomboniere che hanno attirato l’attenzione degli utenti. La cerimonia ha suscitato grande interesse online, con commenti e condivisioni di dettagli riguardanti il matrimonio.

Il 24 aprile 2026 è stata una data da cerchiare in rosso per Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni. La showgirl e il suo compagno hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio intimo e blindato in Puglia, precisamente a Bari, scegliendo la bellezza austera della Basilica per pronunciare il loro sì davanti a parenti e amici più cari. A distanza di giorni dall’evento, i social della Caldonazzo continuano a raccontare i momenti di quella giornata indimenticabile. Le immagini pubblicate dall’ex modella offrono uno sguardo privilegiato su dettagli curati nei minimi particolari, dalla cerimonia al ricevimento, fino ai pensieri lasciati agli ospiti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Matrimonio Nathaly Caldonazzo: l’abito, la location e le bomboniere particolari che hanno fatto impazzire i social

Notizie correlate

Il matrimonio di Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni: l’abito da sposa ha un maxi fiore sulla schienaAbito da sposa principesco per Nathaly Caldonazzo, convolata a nozze col compagno Filippo Maria Bruni: stanno insieme da due anni.

Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionaleNathaly Caldonazzo sta per vivere uno dei giorni più importanti della sua vita: è in procinto di convolare a nozze.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nathaly Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni: video matrimonio; Le nozze di Nathaly Caldonazzo nella basilica di Bari; Nathaly Caldonazzo si è sposata: l’abito da sogno, la commozione e la cerimonia blindata a Bari; Nathalie Caldonazzo, il matrimonio da favola a Bari con Filippo Maria Bruni.

Matrimonio Nathaly Caldonazzo: le bomboniere insolite sorprendono tutti, ecco perchéNathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni si sono sposati. La coppia ha stupito gli invitati con la scelta di bomboniere molto particolari. donnaglamour.it

Le bomboniere (molto originali) per le nozze di Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria BruniL'atmosfera di felicità che riempie le vite di Nathaly Caldonazzo e del marito Filippo Maria Bruni resta tale a ridosso del matrimonio celebrato lo scorso 24 aprile. A distanza di giorni, i social del ... today.it

Un dettaglio che racconta una terra, un’emozione, una tradizione Per il matrimonio di @nathaly.caldonazzo abbiamo realizzato dei tamburelli personalizzati, pensati non solo come cadeau, ma come veri protagonisti della festa. Un richiamo autentico alla Pugl - facebook.com facebook