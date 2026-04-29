Matera miracolo dopo l’incidente col bus | il grazie all’ASM

A Matera, un uomo di 80 anni coinvolto in un incidente con un autobus in via Nazionale l’8 ottobre sta ricevendo assistenza dall’Azienda Sanitaria Locale. L’anziano è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono attualmente sotto monitoraggio. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si è stretta attorno alla vicenda e ai servizi sanitari coinvolti.

? Cosa sapere L'ottantaseienne ferito dall'autobus in via Nazionale a Matera l'8 ottobre riceve cure dall'ASM.. La famiglia invia un ringraziamento alla Divisione Protesica per il percorso di riabilitazione.. Settantatré giorni dopo il tragico investimento avvenuto l’8 ottobre 2025 in via Nazionale a Matera, la famiglia di un uomo di ottantasei anni ferito scendendo da un autobus urbano ha voluto diffondere un messaggio di profonda gratitudine verso la Divisione Protesica dell’ASM. Il percorso di guarigione che coinvolge l’anziano cittadino materano si è trasformato in una testimonianza di resilienza umana, partendo dalle conseguenze di quel brutale episodio avvenuto lo scorso autunno quando il mezzo del trasporto pubblico locale travolse l’uomo mentre tentava di scendere dal bus.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, miracolo dopo l’incidente col bus: il grazie all’ASM Notizie correlate Rieti: scalino pericoloso su viale Matteucci, bus Asm a rischioUn dislivello improvviso sulla carreggiata di viale Matteucci a Rieti sta creando un serio ostacolo per la circolazione veicolare. Sopravvissuta al miracolo: il monito di una donna dopo l’incidente? Cosa sapere Michelina Di Falco sopravvive a un incidente stradale a settembre nel presidio di Isernia.