Martella in via Piave con l' ex capo della polizia Gabrielli | incontrerà residenti e commercianti

Il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra, Andrea Martella, ha annunciato un incontro pubblico previsto per il 5 maggio a Mestre, dove sarà presente anche il prefetto Franco Gabrielli, ex capo della polizia dal 2016 al 2021. Durante l'appuntamento, sono previsti confronti con residenti e commercianti di via Piave, nel tentativo di ascoltare le loro esigenze e raccogliere eventuali segnalazioni.

Il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra, Andrea Martella, accoglierà il prossimo 5 maggio a Mestre il prefetto Franco Gabrielli, già capo delle polizia dal 2016 al 2021. Sarà l'occasione per fare un punto sulla sicurezza in città: alle ore 16 è in programma una passeggiata nell'area di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Non Elly, ma Gabrielli. L'ex capo della polizia si scalda per diventare leader del centrosinistraSegnatevi questo nome, e iniziate a familiarizzare con il suo profilo, che sarà sempre più esposto in tv e sulla carta stampata. Leggi anche: Dal disagio giovanile alle risposte educative, l’ex capo della polizia Gabrielli: “Il divieto? Anticamera di situazioni peggiori” Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Caso Venezi-Fenice, Venturini replica a Martella: Meno lezioni, più risultati; I sei candidati del centrodestra per le Municipalità. Per Mestre c'è Marotta; Moschea e volantini in bengalese, scontro politico sui candidati. Vallotto e Cisint: Incoraggiano una teocrazia in città. Via Piave, la festa 'anti degrado' per promuovere lo spirito di comunità: «Così restituiamo ai cittadini uno spazio di socialità e partecipazione»MESTRE - Torna in via Piave, una delle arterie più critiche della città di Mestre, la festa per promuovere lo spirito di collettività e allontanare il degrado. L'appuntamento tanto atteso è previsto ... ilgazzettino.it Sono sei i candidati bengalesi che il Partito Democratico ha presentato nelle sue liste per le comunali di Venezia, dove ha candidato come sindaco il suo segretario regionale, Andrea Martella. I candidati sono Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afay e - facebook.com facebook