Martedì 28 aprile 2026, piogge intense hanno causato l'esondazione di alcuni corsi d'acqua nella zona di Ouariki, portando all'allagamento del mercato locale. La forte acqua ha bloccato la strada tra Ouariki e Sahrij, impedendo il passaggio e creando disagi nelle vie di collegamento. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o danni più gravi, ma le autorità stanno monitorando la situazione.

? Cosa sapere Piogge torrenziali allagano il mercato di Thlat Tlat Ouariki martedì 28 aprile 2026.. L'esondazione degli oued blocca la strada tra Ouariki e Sahrij per l'innalzamento idrico.. Martedì 28 aprile 2026, la provincia di El Kelaa des Sraghna in Marocco è stata colpita da violenti temporali che hanno causato allagamenti diffusi e il blocco della viabilità nella zona di Ouariki. Le precipitazioni intense, iniziate già nella giornata di lunedì, hanno provocato la piena degli oued e la formazione di pericolose correnti di piena. Il mercato settimanale di Thlat Tlat Ouariki è stato completamente invaso dall’acqua, con ampie zone sommerse che hanno isolato le bancarelle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marocco, piogge torrenziali sommergono il mercato di Ouariki

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