Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei si terrà lo spettacolo “Otello… ma non troppo” con gli attori Mario Brancaccio e Simona Esposito, sabato 2 maggio alle 21 e domenica 3 maggio alle 18. La rappresentazione fa parte della settima stagione artistica del teatro e si propone di divertire il pubblico con situazioni comiche e momenti di riflessione, mantenendo viva la tradizione della comicità partenopea.

NAPOLI – Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 18, la settima stagione artistica accoglie uno spettacolo che promette risate, equivoci e quella sottile vena amara che appartiene alla più autentica tradizione della comicità partenopea. A calcare il palcoscenico dello spazio diretto con passione da Anna Sciotti, con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, saranno Mario Brancaccio e Simona Esposito, protagonisti di “Otello. ma non troppo”, commedia firmata da Gino Cogliandro. È un teatro dell’assurdo quotidiano, quello che prende vita in scena, dove il sogno dell’arte si confonde con la miseria di una realtà sghemba e irresistibilmente umana.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Mario Brancaccio e Simona Esposito, al CortéSe con “Otello… ma non troppo”

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