Il tribunale ha emesso una condanna definitiva per calunnia nei confronti di un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario che riguarda anche un'ipotesi di furto di gioielli. In passato, il soggetto era stato condannato all’ergastolo, ma la sentenza è stata successivamente modificata. Il procedimento riguarda anche un cittadino albanese, accusato di aver avuto rapporti con l’imputato in merito ai fatti oggetto di indagine.

Dall’ergastolo a una nuova condanna: non si chiude il capitolo giudiziario di Maurizio Marinangeli, il cuoco 65enne di Chiaravalle già riconosciuto colpevole in via definitiva per l’omicidio della vicina di casa Emma Grilli, l’85enne uccisa brutalmente il 17 luglio 2018 nel suo appartamento di via Verdi, a Chiaravalle. Ieri la giudice Giulia Casiello lo ha condannato a 4 anni di reclusione per calunnia e diffamazione aggravata e a 10mila euro di provvisionale per la parte offesa. Accuse, queste, nate dalle dichiarazioni rese da Marinangeli durante il procedimento per omicidio. L’imputato infatti, aveva tentato di allontanare da sé i sospetti indicando un cittadino albanese, chiamato "Tony", come colui che gli avrebbe consegnato i gioielli sottratti all’anziana vittima e poi rivenduti al compro oro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marinangeli condannato per calunnia all’albanese tirato in ballo per i gioielli

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