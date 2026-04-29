La serie televisiva ha riscosso un grande successo, con oltre 490 milioni di visualizzazioni su Raiplay. Molti giovani si sono appassionati alla storia, che ha coinvolto un vasto pubblico e ha raggiunto numeri record di ascolto sulla piattaforma di streaming. La popolarità della produzione si riflette nella quantità di utenti che l'hanno seguita, dimostrando l'interesse diffuso tra i più giovani.

I ragazzi appassionati della serie se la saranno già vista tutta su Raiplay che infatti vanta il record di visualizzazioni, ben 490 milioni. Si tratta, ovviamente, della sesta stagione di Mare Fuori che debutta in visione lineare questa sera su Rai 2. Un'occasione, soprattutto per i genitori e i più grandi per capire come mai i loro figli o amici o nipoti adorino così tanto seguire le storie di minorenni che finiscono in carcere per i delitti più efferati o per piccoli reati. Il fatto è che il pubblico giovane si rispecchia nei problemi di questi ragazzi «maledetti», dalla droga al disagio psicologico ai problemi familiari alle pressione dei clan di appartenenza, benché non arrivino ovviamente a delinquere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mare Fuori" fa capire i giovani

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