Manovre sospette con l' auto davanti alla polizia e quel nervosismo malcelato | 19enne in manette

Martedì pomeriggio, alle 16, un giovane di 19 anni è stato fermato in lungobisagno Dalmazia. Dopo aver compiuto manovre sospette con l'auto davanti agli agenti di polizia, il ragazzo ha mostrato segni di nervosismo che non sono passati inosservati. Gli agenti hanno deciso di procedere con l’arresto, portandolo via in manette. La vicenda si è svolta in una zona trafficata della città.

Un 19enne originario dell'Albania è stato arrestato dalla polizia martedì pomeriggio, intorno alle 16, in lungobisagno Dalmazia. Il giovane è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.Strane manovreGli agenti dell'Upgsp, insieme ai motociclisti Nibbio, hanno intimato l'alt all'auto in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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