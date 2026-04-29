Manfredonia Consiglio Comunale live dalle ore 15

Oggi a Manfredonia si svolge in diretta il Consiglio Comunale a partire dalle ore 15. Tra i punti all’ordine del giorno c’è l’approvazione dei verbali delle sedute del 27 febbraio e del 6 marzo 2026. È possibile seguire la diretta streaming tramite il link fornito. La riunione si svolge presso la sede del consiglio comunale e viene trasmessa online per consentire la partecipazione a distanza.

APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 - ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE; DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 362023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE; RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13032026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 - VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D. LGS 2672000; RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO CAVE FOGLIA S. R. L.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Consiglio Comunale live dalle ore 15 CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 15 Dicembre 2025 ore 15.00 Notizie correlate Manfredonia, mercoledì torna il Consiglio ComunaleSi comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico si terrà il Consiglio Comunale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Manfredonia. Consiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giorno; Manfredonia, richiedenti asilo al centro del Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 29 aprile; Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migranti; Manfredonia, caso migranti. I consiglieri di minoranza: Se ne discuterà in Consiglio. Manfredonia. Consiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giornoConsiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giorno È convocata per mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 15:00, la seduta del Consiglio comunale, che sarà trasmessa in dirett ... statoquotidiano.it QUESTIONE MIGRANTI Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migrantiNell’elenco degli argomenti in discussione, tuttavia, non compare la situazione dei migranti, tema che ha attirato attenzione ... statoquotidiano.it Nuova seduta del Consiglio comunale in programma giovedì 30 aprile, alle ore 18, in prima convocazione. La seconda convocazione è fissata per il giorno lunedì 4 maggio, sempre alle ore 18. Per seguire la seduta in diretta basta andare qui e troverai link e - facebook.com facebook