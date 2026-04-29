Made in Italy | Natalie Re premiata per il valore della gentilezza

Durante la Giornata Made in Italy 2026, si è svolta a Palazzo Valentini una cerimonia in cui è stato consegnato il premio Valore Umano. La destinataria è stata Natalie Re, riconosciuta per il suo impegno nel promuovere la gentilezza. La consegna del riconoscimento si è svolta in un’atmosfera formale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e ospiti presenti.

? Cosa sapere Natalie Re riceve il premio Valore Umano a Palazzo Valentini durante la Giornata Made in Italy 2026.. L'iniziativa promuove la responsabilità sociale e la gentilezza come pilastri del sistema produttivo italiano.. A Palazzo Valentini a Roma, durante la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, la presidente del Mig Natalie Re ha ricevuto la benemerenza per il settore Valore Umano grazie al suo impegno costante nella promozione di una cultura basata sulla responsabilità sociale e sulla gentilezza. L’evento, che ha raccolto attorno a sé l’élite delle istituzioni, del mondo produttivo e del terzo settore, è stato organizzato attraverso la collaborazione tra Unicef e Apamiri, l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Made in Italy: Natalie Re premiata per il valore della gentilezza Notizie correlate Il valore del Made in Italy nel settore industrialeScegliere nuovi macchinari industriali per la propria azienda non è più soltanto una questione di prezzo d’acquisto, ma una decisione strategica che... “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata Nazionale del Made in Italy con Conflavoro Firenze; Made in Italy, all'università di Firenze il roadshow Conflavoro. Capobianco: Quarta potenza al mondo, formare i giovani per nuove imprese; Dal Mimit attestato di eccellenza al Consorzio Albergatori di Carovigno; Natale di Roma: con il premio L’Eterno si chiude il primo Festival dell’Olio IGP. Riconoscimento alla presidente del Mig Natalia Re il la benemerenza per il Settore Umano consegnato nella giornata del Made in ItalyLa presidente del Mig Natalie Re ha ricevuto la benemerenza per il settore Valore Umano assegnato per l’impegno nella promozione di una cultura fondata sulla gentilezza e sulla responsabilità social ... msn.com Ecco i Maestri del Made in Italy: il premio all’eccellenza autenticaDall’aceto Ponti all’aerospazio di Manta, dalla grappa Poli alla moda di Santoni: uomini e donne custodi del saper fare, insigniti del primo premio ... repubblica.it Fashion in Flair XIX Edizione mostra mercato dell’artigianato Made in Italy - alto artigianato, moda, arte, food, eventi - 1,2,3 Maggio 2026 – Real Collegio, Lucca La primavera di Fashion in Flair torna al Real Collegio di Lucca con la XIX edizione. N - facebook.com facebook Regicidio Made in Usa. La violenza politica e il suo retroterra americano x.com