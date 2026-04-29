Madama Butterfly | sul palco del Teatro Galli la tragedia giapponese di Puccini con l' Orchestra Filarmonica Italiana

Il 30 aprile alle 20, il Teatro Galli ospita la rappresentazione di Madama Butterfly, opera di Giacomo Puccini. L’evento vede l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Italiana e ripropone una delle composizioni più conosciute del repertorio lirico, che festeggia i 120 anni dal debutto. La pièce, definita una “tragedia giapponese”, continua a essere apprezzata per la sua capacità di affascinare il pubblico.

Giovedì 30 aprile, alle 20, sul palco del Teatro Galli va in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini, una delle opere più amate del repertorio lirico in tutto il mondo, che, a 120 anni dal debutto, continua a incantare per il suo fascino irresistibile.Diretta dal Maestro Jacopo Brusa alla guida.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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