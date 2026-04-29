Macchine per costruzioni settore da 4 miliardi di euro A Samoter le tecnologie del futuro
Dal 6 al 9 maggio, Veronafiere ospiterà la trentaduesima edizione di Samoter, il salone internazionale dedicato alle macchine per costruzioni. Il settore, valutato in circa 4 miliardi di euro, vedrà la presentazione di nuove tecnologie e innovazioni che riguardano le attrezzature utilizzate nel campo delle costruzioni. L’evento si inserisce in un momento di attenzione crescente verso le innovazioni nel comparto.
Dal 6 al 9 maggio, Veronafiere ospiterà la trentaduesima edizione del Samoter, il salone internazionale triennale delle macchine per costruzioni, un appuntamento che quest'anno assume un significato profondo per l'intera economia nazionale. Il comparto italiano delle macchine per costruzioni.🔗 Leggi su Veronasera.it
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