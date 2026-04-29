Dopo mesi di silenzio, Chiara Ferragni si prepara a tornare in televisione con una nuova docu-serie. La influencer, che ha cercato di ricostruire la propria immagine pubblica, torna sotto i riflettori in un momento in cui il pubblico si interroga sull’utilità di ulteriori riproposizioni della sua vita. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra chi accusa una ripetizione di contenuti e chi attende di vedere cosa offrirà questa nuova produzione.

Dopo mesi di silenzio (relativo) e tentativi di ricostruzione dell’immagine pubblica, Chiara Ferragni è pronta a tornare sotto i riflettori con un nuovo progetto. Questa volta lo fa cambiando piattaforma e approccio, puntando su Netflix per raccontare il periodo più turbolento della sua carriera recente. L’operazione ha tutta l’aria di essere un rilancio studiato nei minimi dettagli: mettere in scena la crisi, trasformarla in racconto e, magari, riconquistare quel pubblico che negli ultimi tempi si è diviso tra sostenitori e detrattori. Ma in un panorama già saturo di narrazioni personali, la domanda resta inevitabile: c’era davvero bisogno di un’altra docu-serie su di lei? Addio ai Ferragnez, benvenuta nuova narrazione.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma sentivamo davvero l’esigenza dell’ennesima docu-serie su Chiara Ferragni? Che noia!

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