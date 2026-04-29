Lutto a Pozzuoli è morta ' Nunù sibilla dell' antro'

Si è spenta a Pozzuoli Nunzia Di Napoli, chiamata da tutti "Nunù Sibilla dell’Antro”. Fatale un brutto male con il quale conviveva da tempo."Con profondo dolore ho appreso della scomparsa di Nunzia Di Napoli, da molti conosciuta affettuosamente come Nunù Sibilla dell’Antro.Nunzia era.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Lutto per l’ex terzino dell’Inter Centofanti, è morta la figlia Giorgia(Adnkronos) – Grave lutto per l'ex terzino dell'Inter Felice Centofanti che ha perso la figlia Giorgia, nata con una disabilità.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria, morta a 52 anni Patrizia GanciLa titolare di Divani&Divani by Natuzzi si è spenta a Verona, dov'era andata per continuare la sua battaglia contro la malattia.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Come è morto Ciro Mennella, l'operaio che ha perso la vita in un negozio di via dei Mille; Grosseto: addio a Liciano Marioni, agronomo e innamorato dell’aeronautica; Lutto tra Ravello e Pozzuoli: addio a Vincenzo Civale; Monte di Procida in lutto, addio a Luca Iannuzzi: volto noto della movida flegrea e titolare del Nabilah.

Paura al porto di Pozzuoli: 78enne investito da un camion agli imbarchi per le isolePozzuoli. Momenti di paura questa mattina al porto di Pozzuoli dove un 78enne è stato investito da un camion che stava per imbarcarsi su un traghetto diretto a Ischia. ilmattino.it

Pozzuoli, tenta il suicidio poi vaga per chilometri e chiede aiuto in farmaciaPozzuoli. Si è tagliato le vene dei polsi dopo l’ennesimo litigio con la sua ex moglie ed ha camminato a piedi per chilometri prima di fermarsi in una farmacia per ... ilmattino.it

Lutto nel calcio laziale: addio a Filippo Checchi, il giovane talento della Tor Tre Teste morto a 14 anni https://canaledieci.it/2026/04/28/lutto-nel-calcio-laziale-addio-a-filippo-checchi-il-giovane-talento-della-tor-tre-teste-morto-a-14-anni/ - facebook.com facebook

La S.S. Lazio partecipa al lutto della Nuova Tor Tre Teste per la tragica scomparsa del giovane Filippo Checchi e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore profondo. x.com