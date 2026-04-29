Il garante della concorrenza ha avviato un'istruttoria per verificare le politiche di prezzo adottate dai gestori degli impianti, in relazione ai rimborsi per il caro piste. Le indagini si concentrano sulla gestione dei circa 30 milioni di euro destinati ai rimborsi e sulle pratiche commerciali dei vari operatori. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sulle tariffe applicate nel settore.

Un dato certo: andare a sciare costa un occhio della testa. I motivi sono tanti, e tra questi, il sospetto che i prezzi degli skipass nei Consorzi di zona e i limiti sulla vendita degli stessi attraverso soggetti terzi siano frutto di un’intesa anticoncorrenziale volta a fare cartello. Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lotta sui rimborsi per il caro piste

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