’Era l’ora azzurra’ è la silloge esordiale di Barbara Sgargi (nella foto), avvocata civilista, che ha voluto mettere nero su carta il suo sentire interiore. Una raccolta di 50 poesie intimiste, Controluna edizioni, che verrà presentata giovedì14 maggio alle 18,30 a Marina al Club nautico con il patrocinio della Dickens Fellowship. La presidente Marzia Dati darà vita con l’autrice a una presentazione articolata da un reading di una rosa di liriche, intermezzi musicali, al sax il maestro Lorenzo Lucci e approfondimenti. La vendita delle copie sarà a cura della libreria Nuova Avventura. La scelta del titolo coincide con quello di una poesia: "L’ora azzurra è l’ora del tramonto, quando il sole è già tramontato, ma il cielo è ancora azzurro e il buio tarda ad arrivare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’L’ora azzurra’ di Barbara Sgargi al Club Nautico

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