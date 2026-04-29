Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha aggiornato sulla situazione di un calciatore inglese che potrebbe lasciare il club rossonero. Secondo le sue parole, le prestazioni del giocatore non sono state soddisfacenti e il club sta valutando il suo futuro. La decisione di allontanarsi sembra ormai presa, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli. La situazione è in fase di valutazione da parte delle parti coinvolte.

Se c'è un calciatore del Milan con il futuro ancora tutto da decidere, quello è proprio Loftus-Cheek. Arrivato in rossonero nel 2023 per circa 16 milioni di euro più 4 di bonus, l'inglese quest'anno sta giocando molto poco. Con l'arrivo di Allegri, l'inglese ha trovato un po' di spazio ma, a causa di diversi infortuni e della tanta concorrenza, ha perso il posto da titolare. Per Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ora come ora l'inglese classe '97 non è intoccabile e, in caso arrivasse un'offerta importante, il numero 8 (con 3 gol e 1 assist in questa stagione) potrebbe salutare i colori rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Loftus-Cheek ai saluti? Moretto: “L’inglese non ha convinto in rossonero”

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