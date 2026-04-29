Lo stadio Braglia si prepara a superare un record di presenze, grazie all’apertura di ulteriori settori. La richiesta di biglietti è cresciuta nelle ultime ore, alimentando l’attesa tra i tifosi. Uno striscione apparso di recente nei pressi dell’impianto testimonia il desiderio di vivere un Primo Maggio speciale, diverso dai due precedenti. La passione per la squadra si fa sentire forte tra i sostenitori, pronti a riempire l’intero stadio.

L’entusiasmo o, meglio, l’attesa inizia a farsi elettrizzante e lo striscione apparso nelle ultime ore nei pressi del Braglia è dimostrazione pratica di quanto l’ambiente canarino sia desideroso di vivere e regalarsi un primo maggio diverso dai precedenti due. La curva Montagnani è sold out, l’intero stadio sarà vestito a festa e toccherà quote molto vicine ai record stagionali, sfondando il muro degli 11.000, almeno stando alle sensazioni di questi giorni. Attenzione, come sempre, anche alla viabilità. In poco più di 24 ore, ha fatto sapere il Modena nella serata di ieri, è stata sfondata quota diecimila spettatori. Oltre 4mila i biglietti venduti, 27 nel settore ospiti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stadio. Sarà un ’Braglia’ record. Aperti ulteriori settori

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