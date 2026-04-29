lo stabilimento che veniva smontato

Uno degli scatti più suggestivi e meno noti di Porto San Giorgio mostra uno stabilimento in fase di smontaggio. La scena cattura un momento particolare di questa località, spesso poco documentato. A descrivere questa immagine è un operatore turistico locale, che ha condiviso il suo punto di vista su questa scena insolita. Il sito, che aveva avuto un ruolo importante nel passato, si trova ora in fase di trasformazione.

Una delle più belle e sconosciute immagini di Porto San Giorgio. A sostenerlo l’operatore turistico Luciano Scafà noto collezionista di immagini della vecchia San Giorgio: "La struttura che vi mostro – afferma – è ai più sconosciuta e si tratta ’Dello stabilimento bagni a mare’ che si trovava di fronte all’ex Grand’Hotel e la Lega Navale. Era costruita completamente in legno su palafitte e collegata alla terraferma con un pontile all’inizio del quale vi era un piccolo chiosco per la riscossione dell’accesso. Era diviso in tre parti: un salone centrale e due file di cabine di lato, una per gli uomini e una per le donne, da ambedue i lati si poteva scendere in acqua attraverso delle scalette.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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