Lo spettacolo di Ballantini Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21 si terrà l’ultimo appuntamento della stagione teatrale presso il Teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario. Sul palco andrà lo spettacolo di Ballantini intitolato “Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”. L’evento si inserisce nel calendario di spettacoli programmati dal teatro e rappresenta la conclusione della rassegna stagionale.
Ultimo imperdibile appuntamento della Stagione con “”, in scena venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21 al Teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario.Lo spettacolo porta sul palcoscenico una selezione delle trasformazioni più.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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