LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi si tiene la tappa del Giro di Romandia 2026, con la corsa che sta per partire. Attualmente, nel ranking generale, il primo posto è occupato dal ciclista francese che ha vinto ieri la tappa. La gara è in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della regione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 A guidare la classifica generale il vincitore di ieri: il transalpino Dorian Godon. 13.28 Frazione di oggi che ha partenza ed arrivo in quel di Martigny. 171,2 chilometri ed un finale che potrebbe essere entusiasmante. 13.25 Corridori che sono pronti al via che arriverà ufficialmente tra qualche minuto. 13.23 Prima frazione in linea per la corsa svizzera che ieri si è aperta con il brevissimo prologo di Villars-sur-Glâne. 13.20 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può fare il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può fare il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di ... oasport.it Dopo il prologo conquistato ieri da Dorian Godon, il Giro di Romandia propone oggi la prima tappa in linea, che si preannuncia molto dura e chiamerà subito allo scoperto gli uomini di classifica, a partire ovviamente da Tadej Pogacar, grande favorito per la vit - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz - x.com