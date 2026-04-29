A marzo, una persona si è ammalata di meningite a Canterbury, mentre io ero a Londra. La mia attenzione non è stata attirata dalla malattia, ma da altre considerazioni. In questi ultimi tempi, si nota un calo nell’uso di termini italiani e un’incapacità di parlare correttamente l’inglese, accompagnati da un appiattimento del vocabolario.

Quando a Canterbury è arrivata la meningite, a marzo, io ero a Londra, ma non è per quello che la paranoica in me si è turbata. A svegliarsi è stata l’egomaniaca in me: Canterbury, la mia prima vacanza studio, la mia prima volta in Inghilterra, la prima volta che capii che mi piaceva la colazione salata, la prima volta che assaggiai la pizza di Pizza Hut (io dalle vacanze studio sono tornata sempre con grandi accrescimenti culturali: tanto valeva mandarmi a Ibiza). Avevamo già fatto i “Canterbury Tales”, nel programma d’inglese? Forse sì, ma non me lo ricordo. Quel che ricordo è la sconvolgente scoperta che quel posto che noialtri pronunciavamo cantèrburi, gli indigeni lo chiamavano càntrburi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’italiano dimenticato, l’inglese mai appreso, e l’appiattimento del vocabolario

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