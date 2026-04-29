L’Italia tra i protagonisti della missione Genesis? L’apertura del sottosegretario Gil

Durante l’evento “U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue” organizzato dall’ambasciata italiana, il sottosegretario ha annunciato che l’Italia potrebbe diventare uno dei protagonisti della missione Genesis. La discussione si è concentrata sulle opportunità di collaborazione tra i due paesi nel settore tecnologico e sui progetti futuri in ambito spaziale. La partecipazione italiana alla missione è stata presentata come una possibilità concreta da parte delle autorità coinvolte.

Parlando all’evento “U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue” organizzato dall’ambasciata italiana a Washington, l’undersecretary for Science del Dipartimento dell’Energia americano Darío Gil ha suggerito un’apertura concreta alla partecipazione di partner europei, tra cui l’Italia, alla missione Genesis, il programma statunitense volto a trasformare la ricerca scientifica attraverso intelligenza artificiale e supercalcolo. Pur senza citare esplicitamente Roma, Gil ha indicato la necessità di lavorare con “un numero limitato di partner fidati” per investimenti congiunti in infrastrutture critiche, sottolineando come il deficit di capacità computazionale riguardi anche l’Europa.🔗 Leggi su Formiche.net

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