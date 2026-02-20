Un intestino infiammato e disfunzionale può causare insonnia e problemi di sonno. Quando l’intestino è in cattive condizioni, produce alterazioni ormonali che disturbano il riposo notturno. Questa relazione tra salute intestinale e qualità del sonno si fa sempre più chiara, con studi che evidenziano come una buona digestione favorisca il riposo. Chi soffre di disturbi del sonno dovrebbe quindi controllare anche lo stato della propria salute intestinale. La connessione tra intestino e sonno si rivela fondamentale per mantenere una buona qualità di vita.

DORMIRE È SALUTE, FAVORISCE LONGEVITÀ Chi soffre di insonnia può ricercarne la causa in un intestino infiammato e disfunzionale, che sviluppa un’alterazione ormonale durante la notte. Si osserva: un aumento del cortisolo,. un aumento del TSH con possibile alterazione della funzionalità tiroidea,. soprattutto una riduzione della produzione di melatonina a livello intestinale.. INTESTINO E SONNO L’intestino produce la melatonina, l’ormone del sonno. Il sonno è strettamente legato al microbiota intestinale, un vero e proprio organo biologico composto da miliardi di batteri, ereditato dalla madre al momento della nascita e sviluppato nei primi due anni di vita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Dormire è salute: il ruolo dell’intestino nella longevità

Leggi anche: Dormire in città per scoprirla davvero: il ruolo dell’alloggio nell’esperienza di viaggio

Leggi anche: DPI e salute sul lavoro: il ruolo delle aziende nella prevenzione attiva

Why You're Not Sleeping Deeply (And What Actually Helps)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.