Dormire è salute | il ruolo dell’intestino nella longevità
Un intestino infiammato e disfunzionale può causare insonnia e problemi di sonno. Quando l’intestino è in cattive condizioni, produce alterazioni ormonali che disturbano il riposo notturno. Questa relazione tra salute intestinale e qualità del sonno si fa sempre più chiara, con studi che evidenziano come una buona digestione favorisca il riposo. Chi soffre di disturbi del sonno dovrebbe quindi controllare anche lo stato della propria salute intestinale. La connessione tra intestino e sonno si rivela fondamentale per mantenere una buona qualità di vita.
DORMIRE È SALUTE, FAVORISCE LONGEVITÀ Chi soffre di insonnia può ricercarne la causa in un intestino infiammato e disfunzionale, che sviluppa un’alterazione ormonale durante la notte. Si osserva: un aumento del cortisolo,. un aumento del TSH con possibile alterazione della funzionalità tiroidea,. soprattutto una riduzione della produzione di melatonina a livello intestinale.. INTESTINO E SONNO L’intestino produce la melatonina, l’ormone del sonno. Il sonno è strettamente legato al microbiota intestinale, un vero e proprio organo biologico composto da miliardi di batteri, ereditato dalla madre al momento della nascita e sviluppato nei primi due anni di vita. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: Dormire in città per scoprirla davvero: il ruolo dell’alloggio nell’esperienza di viaggio
Leggi anche: DPI e salute sul lavoro: il ruolo delle aziende nella prevenzione attiva
Why You're Not Sleeping Deeply (And What Actually Helps)
Argomenti discussi: Insonnia e stress, il segreto del magnesio per dormire meglio: l'orario strategico in cui assumerlo per rilassare subito mente e muscoli; Smettere di mangiare 3 ore prima di dormire per migliorare la salute del cuore; Cenare tre ore prima di dormire fa bene al cuore; Quanto è effettivamente importante dormire sette ore a notte? Gli esperti mettono fine al dibattito.
Dormire è la nuova dieta? La scienza spiega il perchéScopri come la privazione del sonno altera grelina, leptina e insulina, favorendo l'accumulo di grasso. Un'analisi scientifica sul legame tra riposo e peso corporeo. veb.it
Come dormire bene di notte trovando la posizione giusta: i consigli per migliorare la postura a lettoPer svegliarsi riposati, basta solo trovare la posizione giusta, con schiena allineata e collo rilassato. Facile? Non troppo. Con i consigli giusti, però, è possibile correggere le cattive abitudini e ... vogue.it
Dott. Andrea Foriglio - Osteopata. . Materasso e cuscino quanto influiscono sulla salute della schiena E soprattutto… quale è la miglior posizione per dormire Te lo spiego in questo video, dandoti dei consigli pratici per non avvertire dolori lombari e cervi - facebook.com facebook