LinkedIn Top Companies 2026 nomina le migliori aziende in Italia

Ogni anno, LinkedIn pubblica una lista delle 25 aziende con più di 500 dipendenti che si distinguono in Italia. L’ultimo rapporto si concentra soprattutto sulla capacità delle aziende di offrire opportunità di crescita professionale. Tra le società analizzate, alcuni settori vengono evidenziati per la loro attrattività legata ai percorsi di sviluppo dei lavoratori. La classifica si basa sui dati relativi alle attività e alle opportunità di carriera disponibili.

(Adnkronos) – L'annuale analisi stilata da LinkedIn sulle 25 aziende con oltre 500 dipendenti evidenzia come la capacità di offrire percorsi di sviluppo professionale sia diventata il principale parametro di attrattività. Se la consulenza strategica mantiene la leadership, si osserva un avanzamento significativo di comparti legati all'hardware specialistico e alle scienze della vita. L'annuale analisi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Siamo orgogliosi di annunciare che Avio Aero è stata inserita nella classifica delle 25 Top Companies di LinkedIn 2026 in Italia, tra le migliori aziende per opportunità di carriera. Questo il link alla classifica: bit.ly/4d7YoQu #LinkedInTopCompanies x.com

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