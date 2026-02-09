Spento dopo 26 ore l' incendio a Caneva | coinvolti oltre 500 rotoballe di fieno

Dopo più di 26 ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio che aveva colpito un’azienda agricola di Caneva. Le fiamme avevano avvolto oltre 500 rotoballe di fieno, creando grande preoccupazione tra i residenti e i proprietari. L’intervento ha richiesto uno sforzo intenso e continuo, ma alla fine l’incendio è stato domato.

Si sono concluse alle 20, dopo oltre 26 ore di lavoro, le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è diffuso su 500 rotoballe di fieno in un'azienda agricola di Caneva. L'intervento dei Vigili del Fuoco è iniziato sabato 7 febbraio alle 17:30 e si è concluso nella giornata di domenica.

