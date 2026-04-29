Il Consiglio Regionale della Liguria ha deciso di respingere la proposta di avviare un monitoraggio sui carburanti, con 14 voti contrari. La decisione arriva dopo una discussione in cui non sono stati approvati gli strumenti per controllare i prezzi dei carburanti nella regione. La maggioranza ha espresso parere contrario alla proposta, senza approvare misure di monitoraggio in questo settore.

? Cosa sapere Il Consiglio Regionale Liguria respinge con 14 voti contrari il monitoraggio sui carburanti.. La Giunta punta sui controlli nazionali e sulle agevolazioni per il gasolio agricolo.. In Consiglio Regionale Liguria l’ordine del giorno 344 proposto da Ioculano è stato respinto con 14 voti contrari e 8 favorevoli, bloccando la richiesta di monitoraggio permanente contro le speculazioni sui carburanti agricoli e lungo la filiera agroalimentare. La proposta presentata dal esponente del Pd mirava a blindare il carrello della spesa, chiedendo alla Giunta di vigilare su eventuali rincari ingiustificati causati dalla crisi energetica e di sollecitare lo Stato e l’Europa per ottenere risorse extra, libere dai vincoli del Patto di Stabilità e Crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, stop al monitoraggio carburanti: la maggioranza dice no

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