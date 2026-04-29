Una nuova soluzione tecnologica permette di utilizzare le funzioni avanzate degli AirPods sui dispositivi Android e Linux. Si tratta del framework LibrePods, che consente di accedere alle caratteristiche premium delle cuffie Apple su piattaforme diverse da quelle ufficiali. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti Android e Linux interagiscono con i loro dispositivi audio, offrendo funzionalità finora riservate ai sistemi Apple.

? Cosa sapere Il framework LibrePods sblocca le funzioni premium degli AirPods su sistemi Android e Linux.. L'integrazione su Android 16 e 17 elimina la necessità di privilegi di root.. Il framework open source LibrePods sblocca finalmente le funzioni premium degli AirPods su sistemi Android e Linux, superando le barriere software imposte dal produttore di Cupertino attraverso un sofisticato sistema di reverse engineering. Fino a questo momento, chiunque avesse acquistato auricolari di alta gamma per utilizzarli con dispositivi non Apple si trovava penalizzato da un ecosistema progettato per l’esclusività. La gestione avanzata dei chip H1, H2 e H3, che costituiscono il cuore tecnologico di questi dispositivi, era infatti vincolata all’uso di iPhone, iPad o Mac.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LibrePods rompe il muro Apple: AirPods ora al massimo su Android

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