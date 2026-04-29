L’Italia ha inviato un aiuto umanitario nel sud del Libano, dove un contingente di caschi blu italiani sta distribuendo beni di prima necessità e medicinali a circa 17.000 persone sfollate. L’operazione si svolge lungo il confine, coinvolgendo il personale militare impegnato nel mantenimento della pace. Questa iniziativa mira a fornire assistenza diretta ai civili colpiti dal conflitto e alle loro comunità.

? Cosa sapere Il contingente Unifil italiano distribuisce beni e medicinali a 17.000 sfollati nel sud Libano.. L'operazione con l'Unione delle Municipalità di Tiro garantisce assistenza nelle aree vicino alla Blue Line.. Il contingente italiano impegnato nel settore West di Unifil ha consegnato beni di prima necessità e medicinali a oltre 17.000 sfollati residenti nelle strutture di accoglienza del Libano meridionale, in prossimità della Blue Line. L’intervento umanitario è stato messo in campo dal team Cimic del contingente italiano per rispondere alla crisi che sta colpendo le popolazioni provenienti dalle zone di confine. La distribuzione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, soccorso umanitario: l’Italia aiuta 17.000 sfollati al confine

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