L’Hyrox lo puoi fare anche tu

L'Hyrox è una competizione di fitness molto diffusa in questo periodo, nota per la sua accessibilità. La gara prevede una serie di esercizi che si possono affrontare anche senza una preparazione specifica, attirando così un pubblico ampio e variegato. La competizione combina esercizi di resistenza e forza, coinvolgendo l'intera durata dell'evento. Chiunque può partecipare, indipendentemente dal livello di allenamento, grazie alle modalità di svolgimento.

Lo scorso weekend al Grand Palais di Parigi, la monumentale struttura espositiva che fu costruita per l’Expo del 1900 e che ha ospitato alcune delle gare delle Olimpiadi del 2024, si è tenuto un evento sportivo che da qualche anno ha ottenuto un’enorme popolarità in tutto il mondo. Si chiama Hyrox ed è un circuito al chiuso ad alta intensità che alterna prove di forza e resistenza a brevi tratti di corsa. Possono partecipare adulti di tutte le età (anche in coppie, anche miste), non serve alcun requisito per qualificarsi né essere atleti professionisti. L’Hyrox di Parigi è stato molto ripreso perché ospitato in uno spazio prestigioso, ma non è stato l’unico organizzato in questi anni: ogni mese c’è almeno una decina di gare di Hyrox in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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L’hyrox double est une épreuve à part entière

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