Fino a fine dicembre è stata la segretaria del sindaco Sandro Parcaroli, come dipendente del Comune. Ora è schierata con il candidato Giordano Ripa, medico in pensione, nella lista "Futuro per Macerata". Giulia Pirillo spiega i motivi della scelta: "Niente contro Parcaroli e contro nessun altro. In questi anni ho dato il mio sostegno in un ruolo istituzionale. Ripa ha voluto fortemente la mia discesa in campo e mi ha chiesto di far parte della sua squadra: io ho accettato abbracciando questo progetto per le finalità, per l’attenzione alla sanità e all’ambito sociale. Sono pronta a mettermi in gioco e dare il mio contributo". Pirillo, che ha...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex segretaria di Parcaroli si candida nella lista di Ripa: "Dalla mia posizione ho visto la città regredire"

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lega-Civici per Parcaroli, c’è la lista. Lucentini: Partito solido e compatto Riesplode il caso Alessandrini; La lista di Forza Italia: Una squadra concreta. C’è anche Alessandrini; Macerata - Il sindaco? Non serve votare, basta un decreto di Salvini; Tutti pronti a Macerata, in corsa sedici liste. Sigona, Ripa e Orioli: una a testa. Saranno 450 i candidati per il Consiglio.

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