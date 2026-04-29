Nelle primarie in California, il governatore in carica ha dichiarato di sostenere un candidato democratico, affermando che ci sono diversi candidati con esperienze notevoli. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle elezioni per la carica di governatore, che si svolgono nel Golden State. Nel frattempo, l’endorsement di un ex presidente repubblicano ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori politici.

“Sostengo un democratico. ci sono molti candidati eccellenti con esperienze straordinarie”. Con queste parole il governatore in carica della California Gavin Newsom si è espresso sulle primarie nel Golden State per la carica che lui copre per la seconda e ultima volta. Si crede che Newsom sarà un probabile candidato per la presidenza alle elezioni del 2028. L’attuale inquilino della Casa Bianca, invece, si è espresso in maniera categorica sul suo candidato per l’elezione in California. Trump ha offerto il suo endorsement a Steve Hilton nella sua piattaforma Truth Social asserendo che è “una gran brava persona, che ha visto questo grande Stato andare a rotoli”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - L’endorsement di Trump agita le acque nell’elezione a governatore in California

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