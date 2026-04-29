Legale famiglia di Domenico ‘nuove prove per omicidio con dolo eventuale’

La famiglia di una vittima coinvolta in un procedimento penale ha annunciato di aver raccolto nuove prove relative a un possibile omicidio con dolo eventuale. La comunicazione è stata diffusa attraverso un avvocato, che ha dichiarato che al momento non sono ancora disponibili dettagli specifici. La vicenda riguarda un episodio che si è verificato in passato, e le indagini sono ancora in corso. La famiglia si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Abbiamo acquisito ulteriori prove che per il momento non posso rivelare le quali, a nostro avviso, confermano l’ipotesi che Guido Oppido ‘costi quel che costi’ abbia accettato il rischio che Domenico potesse morire, non facendo tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il decesso”. Così l’avvocato Francesco Petruzzi, legale di Alfonso Caliendo e Patrizia Marcolino, i genitori del piccolo Domenico deceduto all’ ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 21 febbraio, a seguito delle conseguenze di un trapianto di cuore fallito, eseguito il 23 dicembre 2025. Secondo quanto fa sapere il legale, nel comportamento...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legale famiglia di Domenico, ‘nuove prove per omicidio con dolo eventuale’ Domenico Caliendo, nuove accuse sui silenzi post trapianto: «Hanno insabbiato tutto» Notizie correlate Morte Domenico Caliendo, l’avvocato: “Nuove prove per omicidio con dolo eventuale”Dall'incidente probatorio, secondo l'avvocato Francesco Petruzzi che assiste la famiglia del piccolo Domenico, sarebbero emerse nuove prove a... Bimbo con cuore "bruciato", sequestrati cellulari dei 6 medici indagati, legale della famiglia: "Si proceda per omicidio colposo"Ieri ai sei indagati è stato notificato l’avviso di garanzia con l’ipotesi di lesioni colpose gravissime; nei prossimi giorni, quando sarà comunicata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il legale della famiglia di Domenico, 'al via percorso verso verità'; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; Morte di Domenico Caliendo, il medico legale della famiglia: Da analisi dei cuori contiamo emerga lo stato pre-trapianto; Domenico Caliendo, il legale della famiglia: Gli avvocati dei cardiochirurgi cercano uno scudo penale che non esiste. Morte Domenico, il legale della famiglia: Abbiamo nuove prove contro i chirurghiAbbiamo acquisito ulteriori prove che per il momento non posso rivelare le quali, a nostro avviso, confermano l'ipotesi che Guido Oppido 'costi quel che costi' abbia accettato il rischio che Domenico ... napolitoday.it Morte di Domenico Caliendo, il medico legale della famiglia: «Da analisi dei cuori contiamo emerga lo stato pre-trapianto»«Un tema è sicuramente quale lesione d'organo verrà repertata, la lesione da congelamento o meno. Questi sono dei temi importanti che possono venire fuori ... ilmattino.it Domenico Caliendo, il legale della famiglia: «Nuove prove per omicidio con dolo eventuale» - facebook.com facebook Legale famiglia Caliendo, cardiochirurghi cercano 'scudo penale' che non esiste. 'Inaccettabile, finito il tempo delle bugie, inizi quello delle verità' #ANSA x.com