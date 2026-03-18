Villaricca barboncini toy tenuti in gabbia tra gli escrementi | venduti su Tiktok a più di mille euro

A Villaricca, i carabinieri hanno scoperto un canile abusivo dove 26 barboncini toy erano tenuti in gabbie tra gli escrementi. Il responsabile dell’attività illegale è stato denunciato, mentre gli animali sono stati affidati all’Asl. I cani erano stati venduti su TikTok a prezzi superiori ai mille euro. L’indagine ha portato al sequestro e alla denuncia dell’autore.

Un canile abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Villaricca, nella provincia di Napoli. Il responsabile è stato denunciato, mentre i 26 barboncini sono stati affidati all'Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati VILLARICCA: canile lager e…social. 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzoDietro i video teneri, un sistema di sfruttamento e degrado Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere... Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo... Una selezione di notizie su Villaricca barboncini toy tenuti in... Villaricca, canile lager sul solaio: 26 barboncini toy sequestrati.VILLARICCA – Dietro i video teneri e patinati pubblicati su TikTok, c’era un inferno. Un canile lager costruito abusivamente sul solaio di un palazzo, dove 26 barboncini toy venivano allevati e messi ... marigliano.net Villaricca, canile lager sul solaio di un palazzo: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato l’allevatoreVillaricca - A prima vista sembrano peluche, tanto sono piccoli e delicati. Ma dietro l’immagine tenera dei barboncini toy si nascondeva, secondo quanto ... cronachedellacampania.it