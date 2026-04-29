Le radici dell’istituto secolare femminile delle dimesse di Padova

Le Dimesse, istituto secolare femminile originato a Vicenza nel 1579 da un frate, hanno stabilito una presenza significativa a Padova. Qui, le suore hanno portato avanti attività legate all’educazione femminile, trovando un ambiente favorevole per le loro iniziative. La loro presenza si inserisce in un quadro storico più ampio, che ha visto la diffusione di queste comunità in diverse città italiane nel corso dei secoli.

Fondate a Vicenza nel 1579 da frate Antonio Pagani, le Dimesse hanno trovato a Padova un terreno fertile per i loro scopi educativi. L’incontro, a cura di Mario Brogi (Università di Padova), delinea le tappe salienti della loro storia e apre le porte dell’archivio dell’Istituto: tra carte e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il Paese delle tradizioni: un viaggio emozionante tra le radici dell’ItaliaL’amatissimo conduttore Rai ci conduce in un’avventura straordinaria tra borghi e antichi misteri italiani nel suo nuovo libro dedicato alla…... "Se Reggio chiama la politica risponda": l’appello dell’istituto Lanza e delle aggregazioni laicali per le elezioni comunaliIn vista delle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026, l’Istituto di formazione politica “Lanza” insieme alla Consulta delle aggregazioni laicali,... Panoramica sull’argomento Si parla di: Festa della Liberazione, la cerimonia all’Auditorium San Michele a Selvazzano Dentro il 24 aprile 2026. Diocesi: Padova, l’Istituto Barbarigo è stato riconosciuto Cambridge International SchoolL’Istituto Barbarigo – scuola della diocesi di Padova, istituita dal vescovo Luigi Pellizzo nel 1919 – è la prima scuola paritaria della città di Padova ad essere stata riconosciuta Cambridge ... agensir.it Patrizia Simionato, dopo 10 anni il ritorno allo Iov come direttore generale: «All'istituto porterò le mie competenze»PADOVA - «Sono molto contenta e ringrazio il presidente Stefani per la nomina e per la fiducia che ha riposto in me». Con queste parole Patrizia Simionato commenta a caldo la sua nomina a Direttore ... ilgazzettino.it