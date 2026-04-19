Simeone perde un’altra finale | l’Atletico Madrid e la maledizione che non finisce mai

L'Atletico Madrid ha perso un'altra finale, questa volta contro la Real Sociedad ai rigori, durante una partita valida per la Copa del Rey. La squadra ha tentato di portare a casa un trofeo che non conquistava da tempo, ma la sequenza di errori dal dischetto ha impedito il successo. La squadra aveva in programma anche la Champions League, ma l'esito della finale contro la Real Sociedad ha interrotto il percorso verso questo obiettivo.

L’Atletico Madrid sognava Copa del Rey e Champions League. Ecco, sognava: il risveglio è durissimo. La coppa più abbordabile è sfumata ieri ai rigori contro la Real Sociedad con Álvarez e Sorloth che hanno sbagliato dal dischetto. Per Simeone è l’ennesima finale persa — e a questo punto la parola “maledizione” non è più un’esagerazione. Marca non usa giri di parole: parla di “colpo durissimo, diretto al mento.” L’Atletico non vince la Copa del Rey dal 2013, tredici anni fa, quando la alzò al Bernabéu. Di quella squadra restano solo Simeone e Koke, sopravvissuti a tutto tranne che alla fine di questa ossessione. La maledizione delle finali fuori casa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone perde un’altra finale: l’Atletico Madrid e la maledizione che non finisce mai Notizie correlate Leggi anche: Coppa del Re, Atletico Madrid a valanga sul Barcellona: 4-0 sontuoso e finale ad un passo per Simeone Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid, le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby spagnoloCalciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Atletico di Simeone vuole concedersi un ultimo ballo; Champions: Simeone, il Barca fa sempre gol ma noi sappiamo fargli male; Atletico Madrid-Barcellona 1-2: ai catalani non riesce la rimonta, Simeone in semifinale di Champions League; L'Italia non lo chiama ma Yamal gli sbatte contro: il boom di Ruggeri, idolo dell'Atletico e dei bar a Madrid. Simeone confermato all’Atletico anche il prossimo anno, ennesimo infortunio per Milik, mondiale a rischio per EkitikeIl tecnico dei Colchoneros resterà a Madrid almeno per un'altra stagione, campionato finito per Milik, distorsione alla caviglia per l'attaccante del ... passionedelcalcio.it Simeone resterà l'allenatore dell'Atletico Madrid: tolte le clausole d'uscita del contrattoDiego Simeone resterà all'Atletico Madrid. La storia tra l'allenatore argentino e i Colchoneros continuerà per almeno un'altra stagione, la quindicesima. Simeone aveva già un contratto in essere con i ... gianlucadimarzio.com DALLA COSTA CILENTANA ALLA GLORIA DI SPAGNA! Pellegrino Matarazzo scrive la storia: la sua Real Sociedad batte l'Atletico Madrid e alza al cielo la Coppa del Re! Dietro il successo del tecnico laureato in matematica c'è un cuore che batte per - facebook.com facebook La Real Sociedad di Matarazzo vince la Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai calci di rigore x.com