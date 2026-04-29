Le notizie più importanti di oggi 29 aprile 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile 2026 a Latina e nella provincia sono avvenuti diversi eventi di rilievo. La giornata ha visto diverse attività, tra cui interventi delle forze dell’ordine, aggiornamenti su incidenti e notizie legate alle autorità locali. Sono stati segnalati anche spostamenti di cittadini e interventi di emergenza in varie zone del territorio. Di seguito i fatti principali che hanno caratterizzato questa giornata nel territorio pontino.

Le notizie di oggi, mercoledì 29 aprile, a Latina e in provincia. Qui di seguito il racconto della giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino.- Un giovane di 21 anni è stato fermato a Roma per gli spari esplosi con una pistola ad aria compressa al termine della.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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