Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provincia

Il 29 marzo 2026 a Latina e in provincia si sono svolti controlli da parte dei carabinieri e dei NAS a Priverno. Durante un’ispezione in un esercizio commerciale che si occupa di cibi e bevande, il titolare, un uomo di 53 anni, è stato denunciato a piede libero. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui risultati dell’operazione.

-Controlli dei carabinieri e dei NAS a Priverno. Durante l’ispezione, svolta presso un esercizio commerciale locale attivo nella somministrazione di cibi e bevande, è stato denunciato a piede libero il titolare, un uomo di 53 anni. Sanzione di oltre 20.000 euro (leggi qui) -Aggressione al pronto soccorso di Aprilia nella tarda serata di ieri. Un uomo si è scagliato contro un infermiere, provocandogli delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aprilia, che hanno cercato di placare gli animi, ricostruendo quanto accaduto (leggi qui) -Cresce la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel Lazio, ma il dato pro capite rimane ancora al di sotto della media nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Le notizie più importanti di oggi 29 marzo 2026 a Latina e in provincia Articoli correlati Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 29 gennaio 2026 a Latina e in provincia Le notizie più importanti di oggi 5 marzo 2026 a Latina e in provinciaEcco un breve un riepilogo di questa giornata di giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di... Contenuti e approfondimenti su Le notizie più importanti di oggi 29... Discussioni sull' argomento Le notizie più importanti di oggi 28 marzo 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 21 marzo 2026 a Latina e in provincia; IN DUEMILA A LATINA PER LA FINALE MA PRIMA TESTA ALLA SALERNITANA; Epatite A, nuovi casi nel Lazio: anche Cisterna di Latina si mobilita dopo i contagi in provincia. I Comuni rafforzano la prevenzione. Le notizie più importanti di oggi 27 marzo 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo venerdì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it Latina-Catania La media voto ricavata dalle pagelle dei quotidiani sportivi nazionali e dal quotidiano La Sicilia premia Giovanni Bruzzaniti, “player of the match” L’attaccante rossazzurro, autore del gol in Latina-Catania 0-1, è MVP per la prima vol - facebook.com facebook Violenza choc a #Latina: 14enne accoltella un coetaneo per futili motivi e si vanta sui social #fondi #27marzo #iltempoquotidiano x.com