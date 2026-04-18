Ollie Bearman ha dichiarato di essere grato a Carlos Sainz per il ruolo avuto nella sua crescita nel mondo della Formula 1. Il giovane pilota ha parlato pubblicamente del supporto e dell’ispirazione ricevuta dal collega più esperto, che gli ha fornito consigli utili e fiducia. La riconoscenza di Bearman si concentra sul percorso di sviluppo professionale intrapreso, attribuendo a Sainz un contributo fondamentale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oliver Bearman è emerso come una delle promesse più brillanti del panorama automobilistico internazionale sin dal suo ingresso nella Ferrari Driver Academy nel 2021. Con una carriera già impressionante, Bearman ha dimostrato di essere un pilota capace di competere ai massimi livelli, e nel 2023 ha fatto il suo debutto in Formula 1 durante il Gran Premio di Città del Messico, dove ha guidato per la Haas nel primo turno di prove libere. Solo due anni dopo, ha conquistato un sedile a tempo pieno nel team Haas. Oltre al ruolo con Haas, Bearman ha servito come pilota di riserva per Ferrari.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ollie Bearman riconosce il debito verso Carlos Sainz per la sua carriera in Formula 1.

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