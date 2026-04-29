Lavori sul versante montano | la SP67 chiude un altro mese a Pagnona

La strada provinciale 67, che attraversa la zona montana tra Alta Valsassina e Valvarrone, rimane chiusa a Pagnona per un altro mese. Sono in corso lavori di consolidamento e protezione lungo il ciglio di valle, che interessano questa tratta. La chiusura riguarda specificamente l’area vicino al centro abitato, mentre gli interventi proseguono per rafforzare la stabilità del versante. La circolazione è sospesa fino a nuove comunicazioni.

Proseguono gli interventi di consolidamento e protezione ciglio di valle lungo la SP67 Alta Valsassina e Valvarrone all'altezza del comune di Pagnona.Le opere rendono ora necessaria la chiusura per un altro mese di un tratto di strada Provinciale 67 tra il pk 11+100 (ponte in ferro sul torrente.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Chiusure per tutto aprile sulla SP67 fra il ponte sul Varroncello e PagnonaLa SP67 Alta Valsassine Valvarrone chiude per tutto il mese di aprile al fine di consentire le opere di consolidamento e protezione ciglio di valle,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavori sul versante montano: la SP67 chiude un altro mese a Pagnona; Villar Focchiardo: più acqua ed elettricità sulla montagna. Lavori ok sul versante. Calice, la via riaperta senza più limitazioniSono terminati i lavori di messa in sicurezza del versante montano che sovrasta la strada provinciale 8 di Calice al Cornoviglio, in località Ferdana, segnato da una enorme frana che ha richiesto un ... lanazione.it Maddalena, il versante ovest è più sicuro: finiti i lavori sul torrente GarzettaMaxi intervento da 1,3 milioni di euro tra Costalunga e l'ex Polveriera. Ponti nuovi e trappole per i detriti contro il rischio alluvioni ... bresciatoday.it Si informa che, a partire da lunedì 4 maggio, cominceranno i lavori di adeguamento tecnologico del parcheggio Appiani (Cittadella delle Istituzioni). L’intervento prevede l’installazione di: sbarre automatiche casse per il pagamento sia al piano fuori ter - facebook.com facebook #Sassari, lavori delle squadre di #Abbanoa in corso in via Satta Branca, nell'incrocio tra via Saffi e piazza Sant'Antonio e sulla s.v. Li Giosi Nobi, ad #Alghero in via Morandi, piazza Santa Croce e in località Sa Segada sulla s.v. Paris Giega e sulla Strada Barba x.com