Lavori sul versante montano | la SP67 chiude un altro mese a Pagnona

Da leccotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada provinciale 67, che attraversa la zona montana tra Alta Valsassina e Valvarrone, rimane chiusa a Pagnona per un altro mese. Sono in corso lavori di consolidamento e protezione lungo il ciglio di valle, che interessano questa tratta. La chiusura riguarda specificamente l’area vicino al centro abitato, mentre gli interventi proseguono per rafforzare la stabilità del versante. La circolazione è sospesa fino a nuove comunicazioni.

Proseguono gli interventi di consolidamento e protezione ciglio di valle lungo la SP67 Alta Valsassina e Valvarrone all'altezza del comune di Pagnona.Le opere rendono ora necessaria la chiusura per un altro mese di un tratto di strada Provinciale 67 tra il pk 11+100 (ponte in ferro sul torrente.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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