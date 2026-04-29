L' Autorità di Bacino non dà contributo per il parco Addio Monti di Pescate De Capitani | Blocco tutte le ciclabili

Il sindaco di Pescate ha annunciato che l'Autorità di Bacino non ha approvato il contributo richiesto per il parco Addio Monti. De Capitani ha anche affermato che l’ente ha deciso di bloccare tutte le ciclabili previste nel territorio comunale. La decisione ha suscitato reazioni da parte dell’amministrazione locale, che ha criticato la mancanza di considerazione per le richieste di finanziamento provenienti dalla zona lecchese.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani contro l'Autorità di Bacino, “rea” di non prendere in considerazione le richieste di finanziamento del paese alle porte di Lecco e, in generale, dei comuni lecchesi a favore, invece, di quelli dell'altro ramo del Lario.“L'Autorita di Bacino del Lario e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate "Acqua negli invasi in crescita": l’Autorità di bacino smentisce le criticità“Nessuna situazione critica negli invasi siciliani, come è facile evincere dal report aggiornato al primo marzo e appena pubblicato dall’Autorità di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Risicoltura, gestione efficiente della risorsa idrica: Autorità di bacino, Università di Milano e partner avviano la sperimentazione; Alluvione e sicurezza, il Pd: Bene l'audizione sull'Autorità di Bacino, ora chiarezza su opere e indennizzi; L'Autorità di Bacino non dà contributo per il parco Addio Monti di Pescate, De Capitani: Blocco tutte le ciclabili; Sicurezza idrogeologica e Variante PAI-PO: confronto in Comune con l’Autorità di Bacino. Risicoltura, gestione efficiente della risorsa idrica: Autorità di bacino, Università di Milano e partner avviano la sperimentazionePresentate nel Pavese le attività per migliorare la conoscenza del bilancio idrico dell’area risicola in Piemonte e Lombardia e delle interazioni tra pratiche irrigue, acque superficiali e falda ... parmatoday.it Sicurezza idrogeologica e Variante PAI-PO: confronto in Comune con l’Autorità di BacinoIl futuro della sicurezza territoriale forlivese approda nelle Commissioni consiliari. Il prossimo 5 maggio si terrà infatti una seduta congiunta dedicata all’audizione dei vertici dell’Autorità di Ba ... forli24ore.it Accordo storico tra Autorità di Bacino, Regioni e Consorzio del Ticino per portare il livello a 1,40 metri e sostenere l'agricoltura e l'ecosistema del Po senza nuove infrastrutture Ulteriori dettagli nel primo commento - facebook.com facebook Acque irrigue: in Commissione #Ambiente, audizione di rappresentanti Autorità di bacino regionale della Sardegna e delle Autorità di bacino distrettuale di Appennino centrale, Alpi orientali, Appennino meridionale e Fiume Po. Segui la diretta: bit.ly/Ambiente x.com