Durante la prossima edizione di ‘Il Maggio dei Libri’ a Montegiorgio, dal 7 al 28 maggio, l’associazione ‘Nel nostro piccolo’ sarà presente con un’iniziativa dedicata alla raccolta di rifiuti. L’attività mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso un gesto pratico e condiviso. La presenza dell’associazione si inserisce nel programma di eventi dell’edizione, sottolineando l’impegno civico e la promozione culturale.

Un esempio di impegno civico e promozione culturale. All’interno della prossima edizione di ‘ Il Maggio dei Libri ’, che si terrà a Montegiorgio fra il 7 a e il 28 maggio, l’associazione ‘ Nel nostro piccolo ’, si è resa protagonista di una piccola ma significativa iniziativa. L’associazione infatti, sarà ospite della rassegna presentando un libro, ma il suo impegno e dedicato al territorio, tanto che nei giorni scorsi i componenti dell’associazione, insieme al vice sindaco Alan Petrini e all’assessore alla cultura Michela Vita, muniti di guanti e sacchetti hanno effettuato una passeggiata ambientale in prossimità di viale Ugolino, del parco ‘Tignum’ e altre aree a ridosso del centro storico, per effettuare un programma di pulizia del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’associazione ‘Nel nostro piccolo’ raccoglie rifiuti

La HISTORIA del PERRO: El Pacto de Sangre que CAMBIÓ el Mundo

Notizie correlate

Solidarietà a Cassano allo Ionio: l’associazione Sibaridea raccoglie beni per le famiglie colpite daCassano allo Ionio si è stretta attorno alle famiglie provate dal recente maltempo.

Pasqua solidale, l’associazione “Santo Romano Vive” raccoglie più di 200 uova pasqualiIniziativa di solidarietà promossa dall'associazione "Santo Romano Vive" in collaborazione con l'associazione "Nuovi Orizzonti" di Monteruscello...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Associazione Comunicando, il sindaco Possamai e l’assessore Tosetto incontrano i volontari e i cittadini stranieri che frequentano i corsi gratuiti di italiano in via Vaccari; Punti di vista, al Buonconsiglio presentati i lavori dei ragazzi delle scuole trentine; A TRENTO TENUTA L’ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI: AUMENTANO I PRATICANTI - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale - FIDC; Vandali e incivili, l'associazione Nuova Gioventù Balnea: Non fermeremo il nostro impegno.

Associazione scatolifici, norme Ue imballaggi già in nostro dnaIl Regolamento Europeo Imballaggi (PPWR), impatterà in modo relativo sul comparto degli imballaggi in cartone ondulato, poiché, rispetto ad altri materiali, il cartone è già caratterizzato da un ... ansa.it

Associazione culturale pediatri: Subito un Piano per l’Infanzia per il nostro PaeseL’Associazione culturale pediatri (Acp) vuole oggi richiamare l’attenzione sull’esigenza non più rinviabile di approvare al più presto un Piano per l’Infanzia per il nostro Paese. Da molti anni, ... quotidianosanita.it

Il racconto dell’esperienza vissuta a Orvieto dalla ragazza di Scafa grazie all’associazione Majella Sport Team di Lama dei Peligni #ilcentro #abruzzo - facebook.com facebook

Ero un giovane Volontario della Croce Rossa Italiana quando l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive di breve durata muoveva i primissimi passi nella nostra Associazione. La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e x.com