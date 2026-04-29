L' arte di mandarti in porta | anatomia degli assist di Dimarco

Con quattro partite ancora da giocare nel campionato in corso, l’esterno dell’Inter ha l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera segnando o assistendo in modo decisivo. Finora ha mostrato una buona capacità di creare occasioni per i compagni, contribuendo con assist importanti. Le sue prestazioni sul campo sono monitorate con attenzione, poiché potrebbe raggiungere traguardi significativi in questa stagione.

la storia è scritta: 17 assist in una stagione non ancora conclusa di Serie A. E allora, la domanda sorge spontanea: è possibile riscriverla ancora, questa storia che incorona Federico Dimarco come miglior esterno mancino d'Italia e al top in Europa? Risposta secca: sì. Perché dopo aver scalzato il Papu Gomez dal trono dei migliori assist-men della Serie A, Dimarco può mettere nel mirino un primato più prestigioso ancora, difeso ormai da anni niente meno che da. Lionel Messi. L'esterno interista, con il doppio passaggio vincente trovato a Torino (prima per Thuram e poi per Bisseck, prima su azione e poi da corner, tanto per mostrare ancora una volta il repertorio completo che quel piede sinistro è in grado di offrire) ha appunto conquistato l'Italia anche in termini di numeri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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