L'anniversario di William e Kate | la principessa rischiò di non indossare la tiara al matrimonio

Oggi, 29 aprile 2026, il principe William e Kate Middleton celebrano i loro 15 anni di matrimonio. Durante il loro matrimonio, la principessa rischiò di non indossare la tiara, ma alla fine decise di indossarla. La cerimonia si svolse in una chiesa di Londra, con numerosi ospiti e dettagli tradizionali. La coppia ha condiviso momenti pubblici e privati nel corso di questi anni, mantenendo il loro impegno pubblico e familiare.

Oggi, 29 aprile 2026, il principe William e Kate Middleton festeggiano i 15 anni di matrimonio. In quanti, però, sanno che la principessa ha rischiato di non indossare la tiara di diamanti richiesta dalla tradizione reale?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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