Nel cuore delle Fiandre orientali si trova l’atelier di un artista noto per il suo approccio ecosistemico, situato a Sint-Martens-Latem. La sua attività si concentra in questo luogo, che rappresenta il centro del suo universo creativo. Ovunque si sposti, le tracce del suo lavoro e della sua presenza portano sempre a questa località. La sua espressione artistica si manifesta attraverso un giardino che definisce come la vera arte.

Il centro del suo mondo è a Sint-Martens-Latem, Fiandre orientali. Ogni traccia lasciata altrove, non importa a quale distanza, riporta sempre lì. A Sint-Martens-Latem c’è "solo" un giardino. Ma è il giardino di Arne Quinze: un ecosistema in cui vivono e proliferano decine di migliaia di specie vegetali. E mentre lui gira il mondo – solo nell’ultima settimana ha cambiato tre, quattro destinazioni, l’ultima Lisbona, nell’atelier di Joana Vasconcelos a dare forma alla prossima mostra di giugno in Francia, The Absurd and the Dreamlike – quel giardino cresce, segue selvaggio il suo corso. Pure se questo dovesse significare inghiottirsi la casa a fianco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "La vera arte è la potenza di un giardino". Nell’atelier-ecosistema di Arne Quinze

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