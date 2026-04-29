La valvola cardiaca non funziona anziana in pericolo | impossibile operare I medici trovano una soluzione

Un’anziana paziente con una valvola cardiaca malfunzionante si trova in condizioni critiche, ma i medici dell’ospedale San Luca di Lucca sono riusciti a trovare una soluzione. Per la prima volta nella storia della cardiologia dell’ospedale, si è cercato un intervento alternativo a quelli tradizionali, dato che l’operazione chirurgica risulta impossibile. La situazione della donna rimane sotto stretta osservazione.

Lucca, 29 aprile 2026 – E’ stata la prima volta per la Cardiologia dell’ospedale San Luca di Lucca. L’equipe del reparto diretto da Francesco Bovenzi ha eseguito con successo una procedura di valvoloplastica aortica su una paziente in condizioni di particolare gravità clinica e fragilità. La paziente, una donna di 90 anni, era ricoverata in shock avanzato per una stenosi valvolare aortica calcifica severa che impediva il corretto deflusso del sangue dal cuore causa di una persistente instabilità circolatoria e gravi difficoltà respiratorie. Impossibile operare con la tecnica tradizionale. Tumore al pancreas, la medicina non si arrende al killer.🔗 Leggi su Lanazione.it

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